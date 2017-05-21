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13:10 (мск), источник: Prokazan.ru

Смертельное ДТП под Казанью: при столкновении трех машин погибло два человека

Сообщение о ДТП в Лаишевском районе поступило на номер «112» в 10 часов утра.

Очевидцы рассказали, что возле населенного пункта Зимняя Горка столкнулись три автомобиля: «Лада-2113», «Лада Гранта» и «Рено Логан».

Сила удара была такой, что в момент аварии два человека погибли сразу — это 24-летний пассажир «Рено» и 31-летний водитель «Лады-2113». Тела погибших пожарный расчёт отдельного поста «Каипы» извлекал при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

31-летний водитель «Рено Логан» и его 25-летний пассажир выжили, но серьезно пострадали. В «Ладе Гранте» пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

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