Грабители-неудачники взорвали банкомат, но так и не вскрыли его

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. Горе-гангстеры в селе Перепелица района Сынджерей попытались вскрыть банкомат в мэрии этого населенного пункта, но сбежали с места преступления, так и не взломав машину с деньгами.

В Генеральном инспекторате полиции Молдовы сообщили, что речь идет о трех молодых людях в возрасте 20 лет. Они были задержаны в ночь с 19 на 20 мая спустя 10 часов после совершения разбойного нападения. Сообщается, что охранника мэрии разбудил шум, когда в здание вошли трое неизвестных. Молодые люди оглушили его металлическим предметом, а затем связали. После чего они попытались вскрыть банкомат, взорвав верхнюю часть машины. Однако им все равно не удалось добраться до кассет с деньгами. Предприимчивые дельцы для достижения цели использовали также ломы, однако вся их затея так и не увенчалась успехом, и они скрылись в неизвестном направлении.

На данный момент они задержаны на 72 часа. Возбуждено уголовное дело. Если их вина будет доказана, то им грозить до 10 лет тюрьмы.