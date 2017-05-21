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15:58 (мск), источник: Sputnik.md

Грабители-неудачники взорвали банкомат, но так и не вскрыли его

В одном из сел Молдовы трем грабителями так и не удалось вскрыть банкомат после того, как подорвали машину с деньгами.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. Горе-гангстеры в селе Перепелица района Сынджерей попытались вскрыть банкомат в мэрии этого населенного пункта, но сбежали с места преступления, так и не взломав машину с деньгами.

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В Генеральном инспекторате полиции Молдовы сообщили, что речь идет о трех молодых людях в возрасте 20 лет. Они были задержаны в ночь с 19 на 20 мая спустя 10 часов после совершения разбойного нападения. Сообщается, что охранника мэрии разбудил шум, когда в здание вошли трое неизвестных. Молодые люди оглушили его металлическим предметом, а затем связали. После чего они попытались вскрыть банкомат, взорвав верхнюю часть машины. Однако им все равно не удалось добраться до кассет с деньгами. Предприимчивые дельцы для достижения цели использовали также ломы, однако вся их затея так и не увенчалась успехом, и они скрылись в неизвестном направлении.

На данный момент они задержаны на 72 часа. Возбуждено уголовное дело. Если их вина будет доказана, то им грозить до 10 лет тюрьмы.

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