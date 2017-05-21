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14:00 (мск), источник: РИА Новости

Из СИЗО под Челябинском сбежал особо опасный преступник

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Правоохранители в Челябинской области ведут поиски осужденного на 24 года особо опасного преступника, который сбежал утром в воскресенье из СИЗО, сообщается на сайте ГУФСИН по Челябинской области.

Источник: РИА Новости

«Утром 21.05.17 из СИЗО-1 ГУФСИН России по Челябинской области совершил побег 34-летний Рудиковский Сергей Владимирович, осужденный к 24 годам лишения свободы», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что сбежавший преступник осужден сразу по нескольким статьям: убийство, грабеж, мошенничество, разбой, совершенные группой лиц по предварительному сговору с применением насилия.

В настоящее время сотрудники регионального ФСИН и МВД проводят оперативно-розыскные мероприятия. Также выясняются обстоятельства побега. Подчеркивается, что виновные будут привлечены к ответственности.

Сообщается, что до ареста Рудиковский был прописан и проживал в городе Тайшет в Иркутской области. Особые приметы преступника: рост: 176−180 сантиметров, плечи широкие, волосы короткие светлые, лоб высокий, телосложение худощавое, шея тонкая и короткая, губы узкие, может быть без очков. Одет в синие джинсы, обрезанные под шорты и черную куртку.

Отмечается, что преступник особо опасен. В ведомстве просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении сбежавшего, сообщить по телефонам, указанным на сайте ГУФСИН.

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