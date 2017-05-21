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14:10 (мск), источник: РИА Новости

В Канаде морской лев утащил девочку в воду

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В канадском городе Ричмонд морской лев вцепился в платье девочки и утащил ее в воду.

Видео инцидента, который произошел в городе Ричмонд, опубликовано на YouTube местным студентом. В начале ролика животное неспешно плавает рядом, а люди на причале бросают ему куски хлеба.

Когда девочка садится на край причала, хищник одним рывком утягивает ее за собой под крики шокированных очевидцев.

После этого на помощь ребенку бросается мужчина и благополучно вытаскивает ее обратно на причал.

С точки зрения экспертов по морским млекопитающим, животное могло принять платье девочки за рыбу.

«Моей первой реакцией после просмотра видео было удивление по поводу того, какими глупыми могут быть люди и не относиться к дикой природе с должным уважением», — рассказал порталу CBC News Эндрю Трайтс, директор центра исследования морских при Университете Британской Колумбии. — Это был калифорнийский морской лев, самец. Они гигантские. Они не в цирке выступают. Их не учат взаимодействовать с людьми.

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