В Канаде морской лев утащил девочку в воду

Видео инцидента, который произошел в городе Ричмонд, опубликовано на YouTube местным студентом. В начале ролика животное неспешно плавает рядом, а люди на причале бросают ему куски хлеба.

Когда девочка садится на край причала, хищник одним рывком утягивает ее за собой под крики шокированных очевидцев.

После этого на помощь ребенку бросается мужчина и благополучно вытаскивает ее обратно на причал.