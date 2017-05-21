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21:28 (мск), источник: Новости Воронежа

9-месячный мальчик умер в ванной в квартире многоэтажки в Воронежской области

По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело.

Источник: Новости Воронежа

В воскресенье, 21 мая, регионы Следственный комитет завел дело по факту причинения смерти по неосторожности по факту обнаружения тела 9-месячного ребенка в Павловске.

Следователи выяснили, что 20 мая горожанка была в квартире вместе со своей 2-летней дочерью и двумя сыновьями — 3 лет и девяти месяцев. Во время купания младшего она отвлеклась на других детей. Мальчик остался без присмотра в ванной.

«Через некоторое время она вернулась, но 9-месячный мальчик был уже мертв», — рассказали в СКР.

На место вызвали медиков. Врачи «скорой» лишь констатировали смерть мальчика. Отметим, матери грозит 2 года тюрьмы.

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