Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
На базе ушедшей из РФ сети продуктовых магазинов создадут новую
Алина Кабаева появилась на публике в необычном образе (видео)
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
Где придумали традицию обливать чемпиона шампанским?Известный всем душ из шампанского на подиуме родился 50 лет назад из чувства сладкой мести
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Кончите Вурст надоел образ «бородатой женщины»
Прилепин поблагодарил Киев за запрет "ВКонтакте"
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
"Пешком или на татарских таксистах": украинцы едут в Крым - СМИ
Захарова показала изящное тело в роскошном платье
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
8«Суперлюди» Японии
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
1080 лет парку Лос-Гласьярес
16:06 (мск), источник: РИА Новости

Под Челябинском поймали особо опасного преступника, сбежавшего из СИЗО

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Особо опасный преступник, который сбежал утром в воскресенье из СИЗО в Челябинской области, пойман, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по области.

Источник: РИА Новости

Ранее региональный ГУФСИН сообщил, что правоохранители в Челябинской области ведут поиски сбежавшего особо опасного преступника, осужденного на 24 года.

«Благодаря совместной оперативно-розыскной работе… 34-летний Сергей Рудиковский пойман. Руководство ГУФСИН России по Челябинской области благодарит всех, кто содействовал в поисках преступника», — говорится в сообщении.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Порошенко 'перегнул': как УПЦ МП спасли одним звонком из Госдепа
СМИ: КНДР произвела очередной ракетный запуск
Россия сыграет с Финляндией в матче за третье место на ЧМХ
Москалькова подписала обращение к Трампу о помиловании Ярошенко
СМИ обвинили Пентагон в трате бюджета на сирийскую оппозицию
Компьютеры ГИБДД переоснастят для противодействия кибератакам
Мощи Николая Чудотворца переданы во временное хранение РПЦ
Прокуратура проверит слова замглавы Transparency о Поклонской
Спорт
Комплекс Канады: как Знарок снова не признал ошибок Сборная России проиграла третий матч Канаде под руководством Олега Знарка. Почему у главного тренера выработался канадский комплекс?
Авто
Российских водителей начали арестовывать за тонировку Суды по всей стране стали активно отправлять водителей под арест за неправильную тонировку
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Эксперты рассказали, где петербуржцам снять дачу на лето
В Петербурге стали выдавать ипотеку на более длительный срок
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Актер из «Уральских пельменей» стал папой в пятый раз Жена Ксения подарила Дмитрию Соколову дочку.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь