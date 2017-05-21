Под Челябинском поймали особо опасного преступника, сбежавшего из СИЗО
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Особо опасный преступник, который сбежал утром в воскресенье из СИЗО в Челябинской области, пойман, сообщает
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Особо опасный преступник, который сбежал утром в воскресенье из СИЗО в Челябинской области, пойман, сообщает
Ранее региональный ГУФСИН сообщил, что правоохранители в Челябинской области ведут поиски сбежавшего особо опасного преступника, осужденного на 24 года.
«Благодаря совместной