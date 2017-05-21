Под Челябинском поймали особо опасного преступника, сбежавшего из СИЗО

Ранее региональный ГУФСИН сообщил, что правоохранители в Челябинской области ведут поиски сбежавшего особо опасного преступника, осужденного на 24 года.

«Благодаря совместной оперативно-розыскной работе… 34-летний Сергей Рудиковский пойман. Руководство ГУФСИН России по Челябинской области благодарит всех, кто содействовал в поисках преступника», — говорится в сообщении.