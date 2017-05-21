Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!»
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Дочка Галкина и Пугачевой до слез растрогала Валерию (видео)
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
"Идут переполненные составы": Прилепин о потерях ВСУ в Донбассе
В РФ не исключили "великого украинского файервола"
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
"Пешком или на татарских таксистах": украинцы едут в Крым - СМИ
Захарова показала изящное тело в роскошном платье
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva
Тест уникального УАЗ-3907 «Ягуар»: онлайн репортаж
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
12Воспоминания Набережной Круазет
8«Суперлюди» Японии
20Крепостные стены XXI века
19:32 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Тополь высотой с 8-этажный дом упал в Красноармейском районе Волгограда

Тополь высотой с 8-этажный дом упал в Красноармейском районе Волгограда.

Сегодня, 21 мая, в Красноармейском районе, во дворе дома по улице Столетова, 44 упал огромный тополь, сообщает ВДТВ со ссылкой на волгоградцев, рассказавших о ЧП в соцсетях.

По словам жителей дома, дерево упало под сильным порывом ветра на детскую площадку и повредило в момент падения несколько автомобилей. Все произошло в 14:30, взрослое крепкое дерево вырвало с корнем. Высота дерева равна восьмиэтажному дому.

Жители говорят, что это большая удача: из-за холодной погоды дети в это время не играли на площадке. Обычно здесь много детей. Досталось только автомобилям, которые были припаркованы рядом с деревом, — повреждения отмечаются на кузовах и крышах авто.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Россия выиграла бронзу чемпионата мира по хоккею
Тиллерсон: США встревожены новыми запусками ракет в КНДР
Москалькова попросила Трампа помиловать летчика Ярошенко
«Ъ» узнал о незапланированном визите Путина в Париж 29 мая
Турция официально отменила визы для Украины
В Москву доставили мощи святителя Николая Чудотворца
Прокуратура проверит слова замглавы Transparency о Поклонской
Спорт
Комплекс Канады: как Знарок снова не признал ошибок Сборная России проиграла третий матч Канаде под руководством Олега Знарка. Почему у главного тренера выработался канадский комплекс?
Авто
Российских водителей начали арестовывать за тонировку Суды по всей стране стали активно отправлять водителей под арест за неправильную тонировку
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Эксперты рассказали, где петербуржцам снять дачу на лето
В Петербурге стали выдавать ипотеку на более длительный срок
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Актер из «Уральских пельменей» стал папой в пятый раз Жена Ксения подарила Дмитрию Соколову дочку.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь