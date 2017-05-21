Тополь высотой с 8-этажный дом упал в Красноармейском районе Волгограда.

Сегодня, 21 мая, в Красноармейском районе, во дворе дома по улице Столетова, 44 упал огромный тополь, сообщает ВДТВ со ссылкой на волгоградцев, рассказавших о ЧП в соцсетях.

По словам жителей дома, дерево упало под сильным порывом ветра на детскую площадку и повредило в момент падения несколько автомобилей. Все произошло в 14:30, взрослое крепкое дерево вырвало с корнем. Высота дерева равна восьмиэтажному дому.