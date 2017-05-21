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19:38 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Мэр Белгорода-Днестровского попала в ДТП под Киевом

Согласно информации, дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала мэр города Белгород-Днестровский, произошло в районе города Белая Церковь Киевской области.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Мэр города Белгород-Днестровский Алла Гинак сегодня попала в серьезное ДТП и госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщил информированный источник в городском совете.

По его словам, ДТП произошло в районе города Белая Церковь Киевской области.

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«Алла Федоровна получила серьезные травмы, и санитарной авиацией ее доставили в одну из столичных клиник», — сказал источник.

В пресс-службе Белгород-Днестровского горсовета пока не комментируют происшествие, хотя и не отрицают самого факта случившегося, передает УНИАН.

Гинак была избрана мэром в конце октября 2015 года. Кандидат от партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность», она намного опередила ближайшего конкурента — бывшего министра экологии Игоря Шевченко.

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