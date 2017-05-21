Мэр Белгорода-Днестровского попала в ДТП под Киевом

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Мэр города Белгород-Днестровский Алла Гинак сегодня попала в серьезное ДТП и госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщил информированный источник в городском совете.

По его словам, ДТП произошло в районе города Белая Церковь Киевской области.