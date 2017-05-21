Мэр Белгорода-Днестровского попала в ДТП под Киевом
Согласно информации,
Согласно информации,
КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Мэр города
По его словам, ДТП произошло в районе города Белая Церковь Киевской области.
«Алла Федоровна получила серьезные травмы, и санитарной авиацией ее доставили в одну из столичных клиник», — сказал источник.
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Гинак была избрана мэром в конце октября 2015 года. Кандидат от партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность», она намного опередила ближайшего конкурента — бывшего министра экологии Игоря Шевченко.