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20:19 (мск), источник: ТАСС

СМИ: двойной взрыв прогремел у штаба «Ахрар аш-Шам» в Сирии, 40 боевиков погибли

Ранения получили 150 человек, находившиеся в здании штаба сирийской вооруженной группировки.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Двойной теракт произошел в воскресенье у штаб-квартиры одной из основных сирийских вооруженных группировок «Ахрар аш-Шам» (запрещена в РФ) в сирийской провинции Идлиб.

Как сообщил телеканал Al Mayadeen, около 40 боевиков погибли, еще 150 человек получили ранения.
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По информации телеканала, инцидент произошел в населенном пункте Телль-Тоукан на востоке провинции. Целью атак был штаб «Ахрар аш-Шам». Террорист-смертник проник внутрь здания и привел в действие взрывное устройство во время собрания «ахраров». Еще одна бомба взорвалась перед штаб-квартирой.

Отмечается, что все, кто находился внутри здания погибли. Среди них был военный руководитель «Ахрар аш-Шам» Али по прозвищу Абу Аммар. К настоящему моменту ни одна действующая в регионе террористическая группировка не взяла на себя ответственность за случившееся.

Телеканал отмечает, что член руководства «Ахрар аш-Шам» Ахмед Мухаммед Наджи возложил ответственность за произошедшее на боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Комментарии
1
Б А
Учитывая, что ИГ управляется из америки госдепом, не удивительно то что идет уничтожение неуправляемых терреростических групировок.
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