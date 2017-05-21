СМИ: двойной взрыв прогремел у штаба «Ахрар аш-Шам» в Сирии, 40 боевиков погибли
Ранения получили 150 человек, находившиеся в здании штаба сирийской вооруженной группировки.
Ранения получили 150 человек, находившиеся в здании штаба сирийской вооруженной группировки.
МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Двойной теракт произошел в воскресенье у
По информации телеканала, инцидент произошел в населенном пункте
Отмечается, что все, кто находился внутри здания погибли. Среди них был военный руководитель «Ахрар аш-Шам» Али по прозвищу Абу Аммар. К настоящему моменту ни одна действующая в регионе террористическая группировка не взяла на себя ответственность за случившееся.
Телеканал отмечает, что член руководства «Ахрар аш-Шам» Ахмед Мухаммед Наджи возложил ответственность за произошедшее на боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).