СМИ: двойной взрыв прогремел у штаба «Ахрар аш-Шам» в Сирии, 40 боевиков погибли

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Двойной теракт произошел в воскресенье у штаб-квартиры одной из основных сирийских вооруженных группировок «Ахрар аш-Шам» (запрещена в РФ) в сирийской провинции Идлиб.

Как сообщил телеканал Al Mayadeen, около 40 боевиков погибли, еще 150 человек получили ранения.

Как сообщил телеканал Al Mayadeen, около 40 боевиков погибли, еще 150 человек получили ранения.

По информации телеканала, инцидент произошел в населенном пункте Телль-Тоукан на востоке провинции. Целью атак был штаб «Ахрар аш-Шам». Террорист-смертник проник внутрь здания и привел в действие взрывное устройство во время собрания «ахраров». Еще одна бомба взорвалась перед штаб-квартирой.

Отмечается, что все, кто находился внутри здания погибли. Среди них был военный руководитель «Ахрар аш-Шам» Али по прозвищу Абу Аммар. К настоящему моменту ни одна действующая в регионе террористическая группировка не взяла на себя ответственность за случившееся.

Телеканал отмечает, что член руководства «Ахрар аш-Шам» Ахмед Мухаммед Наджи возложил ответственность за произошедшее на боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).