В центре Москвы столкнулись иномарка и карета скорой помощи
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Иномарка и машина скорой помощи столкнулись в центре Москвы, в результате ДТП два человека пострадали, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Иномарка и машина скорой помощи столкнулись в центре Москвы, в результате ДТП два человека пострадали, сообщили РИА Новости в
«На улице Новый Арбат столкнулись BMW и карета скорой помощи. По предварительным данным, два человека пострадали», — сказал собеседник агентства.
На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.