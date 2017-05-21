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20:51 (мск), источник: РИА Новости

В центре Москвы столкнулись иномарка и карета скорой помощи

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Иномарка и машина скорой помощи столкнулись в центре Москвы, в результате ДТП два человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Источник: РИА Новости

«На улице Новый Арбат столкнулись BMW и карета скорой помощи. По предварительным данным, два человека пострадали», — сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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