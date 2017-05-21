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20:56 (мск), источник: БЕЛТА

ДТП с маршруткой произошло сегодня в Витебске

21 мая, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. Маршрутка с пассажирами попала в ДТП в Витебске, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария с участием трех транспортных средств случилась около 14.30 на пересечении Московского проспекта с улицами Терешковой и Бровки. Здесь столкнулись маршрутный автомобиль марки «Форд» и микроавтобус «Мерседес». После удара «Мерседес» вынесло на разделительную полосу, а маршрутку — на «встречку», где «Форд» столкнулся еще и со стоящим грузовиком ГАЗ.

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Маршрутным такси управлял водитель 1979 года рождения. По его словам в автомобиле на момент аварии находилось 8−9 пассажиров. За рулем микроавтобуса «Мерседес» был мужчина 1948 года рождения. После ДТП госпитализирована только женщина-пассажир 1962 года рождения, которая ехала в «Мерседесе».

И «Мерседес», и «Форд» двигались прямо — с Московского в сторону микрорайона Билево и с улицы Бровки на улицу Терешковой соответственно.

По факту ДТП проводиться проверка. Правоохранители ищут очевидцев аварии, подробности произошедшего просят сообщать в дежурную часть ГАИ.

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