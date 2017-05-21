Улицы Львова затопило из-за ливня

В соцсетях люди обнародуют видео и фото последствий ливня и сообщают, что в некоторых домах затопило даже подъезды.

Как сообщает главное управление службы по чрезвычайным ситуациям во Львове, сегодня было объявлено штормовое предупреждение. В городе сильные ливни и град с грозой. Такая погода ожидается и завтра, в понедельник, 22 мая.