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21:28 (мск), источник: Ipress.ua

Улицы Львова затопило из-за ливня

21 мая из-за мощного ливня затопило улицы Львова.

Источник: Ipress.ua

В соцсетях люди обнародуют видео и фото последствий ливня и сообщают, что в некоторых домах затопило даже подъезды.

Как сообщает главное управление службы по чрезвычайным ситуациям во Львове, сегодня было объявлено штормовое предупреждение. В городе сильные ливни и град с грозой. Такая погода ожидается и завтра, в понедельник, 22 мая.

«В связи с ожидаемыми сильными ливнями 21—22 мая на реках бассейнов Сяна, Днестра ожидается подъем уровней воды. При сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока», — сообщили в ДСНС.

Напомним, в с. Белая Церковь Раховского района Закарпатской области подтопило около 100 домохозяйств.

В субботу, 20 мая, в Одессе вместе с дождем с неба сыпался град до 3−4 см в диаметре.

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