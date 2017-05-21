Улицы Львова затопило из-за ливня
21 мая
21 мая
В соцсетях люди обнародуют видео и фото последствий ливня и сообщают, что в некоторых домах затопило даже подъезды.
Как сообщает главное управление службы по чрезвычайным ситуациям во Львове, сегодня было объявлено штормовое предупреждение. В городе сильные ливни и град с грозой. Такая погода ожидается и завтра, в понедельник, 22 мая.
«В связи с ожидаемыми сильными ливнями
Напомним, в с. Белая Церковь Раховского района Закарпатской области подтопило около 100 домохозяйств.
В субботу, 20 мая, в Одессе вместе с дождем с неба сыпался град до 3−4 см в диаметре.