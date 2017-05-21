В Ровно пенсионер выбросился с пятого этажа

В Ровно 78-летний пенсионер совершил самоубийство в доме по улице Видинской, 31. Пенсионер прыгнул из окна 5-го этажа, сообщили в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области, передает «УНН».

Соседи рассказали следователям, что пожилой мужчина уже неоднократно угрожал совершить суицид.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Как сообщалось, в Херсонской обл. мужчина совершил суицид с ребенком, прыгнув с моста.