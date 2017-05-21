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21 мая, источник: Sputnik.md

В зоопарке Кишинева ветка упала на ребенка: малыш в реанимации

Вопиющий случай: поход в зоопарк закончился реанимационным отделением — годовалый малыш, который находился на руках матери, пострадал от упавшей ветки.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. Шокирующая история. В Кишиневском зоопарке произошло ЧП — на годовалого ребенка, который находился на руках у своей матери, упала большая ветка. На данный момент ребенок находится в реанимации.

«Сегодня, 21 мая, примерно в три часа дня у клетки с медведем на годовалого ребенка, который находился на руках у мамы, упала здоровая ветка. Ребенок в тяжелом состоянии в реанимации. Прошу отзовитесь те, кто видел, стоял рядом с нами, умоляю, очень нужны свидетели», — написала в соцсети Facebook мама пострадавшего малыша Юлия Малофеева.

Женщина рассказала, что у ребенка перелом, гематома и сотрясение мозга.

«Ситуации такая — ребенок находится в реанимации. Меня к нему не пускают. У него сотрясение, трещина и гематома головы. Врачи колют препараты, пытаются убрать оттек и обойтись без операции. Состояние стабильное», — отметила Малофеева.

Она добавила, что директор зоопарка отозвался и идет на контакт. «Завтра будем с ним разговаривать», — сказала женщина.

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