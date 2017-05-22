В Зимбабве слон раздавил охотника, стрелявшего в его сородичей

В ходе сафари охотники неожиданно натолкнулись на нескольких слонов, которые напали на них. Бота начал стрелять по животным. После этого одна из слоних схватила мужчину своим хоботом. Другие охотники также открыли огонь, чтобы спасти своего товарища.