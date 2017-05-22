Из АТО пытались вывезти уникальные купюры

Сегодня на КПВВ «Станица Луганская» во время углубленного досмотра ручной клади 52-летнего гражданина Украины, жителя Луганска, который следовал из неподконтрольной территории Украины, было обнаружено изделия из серебра и янтаря, а также денежные купюры царских времен, передает на пресс -службу Госпогранслужба. Сотрудниками спецподразделения ДФС на указанное лицо был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 204−3 КУоАП.