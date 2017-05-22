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03:47 (мск), источник: VLADNEWS

Мужчина получил перелом основания черепа в аварии-перевертыше во Владивостоке

Все произошло ночью.

Источник: VLADNEWS

Мужчина получил перелом основания черепа в аварии-перевертыше, которая произошла около 2 часов ночи во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, автомобиль марки Daewoo Nexia под управлением мужчины 1995 года рождения двигался со стороны Острякова в сторону Океанского проспекта. В районе дома № 15 по улице Хабаровской, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, и автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

Перелом основания черепа получил пассажир авто. Он был госпитализирован.

Детали ДТП выясняются.

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