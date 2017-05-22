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04:43 (мск), источник: Губерния онлайн

МЧС назвало возможные причины крупного пожара на рыбоперерабатывающем заводе в Хабаровске

Огнем было охвачено около 600 квадратных метров.

Источник: Губерния онлайн

В Хабаровске выясняют причины крупного пожара, который произошел на территории завода по переработке рыбы. Несмотря на масштабы возгорания, обошлось без жертв, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Сигнал о пожаре в Алеутском переулке поступил в дежурную часть поздно вечером 20 мая. На месте выяснилось, что горит крыша заброшенного ангара. Остановить распространение огня удалось через два часа, а полностью потушить пламя — лишь под утро.

На месте ЧП работали 36 человек и восемь пожарных машин. Сейчас причины пожара и материальный ущерб устанавливают специалисты.

«Сегодня сотрудники пожарно-испытательной лаборатории продолжат работу на месте происшествия. Возможных причин несколько, в их числе и неисправность проводки, и умышленный поджог. Однако установить точную причину возгорания удастся только после проведения экспертизы», — сообщили в краевом управлении МЧС.

Спасатели рассказали, что распространению огня послужил сильный ветер. Из-за того, что пламя распространялось под металлической обшивкой и в темное время суток, пожар заметили с большим опозданием.

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