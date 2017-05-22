МЧС назвало возможные причины крупного пожара на рыбоперерабатывающем заводе в Хабаровске
Огнем было охвачено около 600 квадратных метров.
Огнем было охвачено около 600 квадратных метров.
В Хабаровске выясняют причины крупного пожара, который произошел на территории завода по переработке рыбы. Несмотря на масштабы возгорания, обошлось без жертв, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Сигнал о пожаре в Алеутском переулке поступил в дежурную часть поздно вечером 20 мая. На месте выяснилось, что горит крыша заброшенного ангара. Остановить распространение огня удалось через два часа, а полностью потушить пламя — лишь под утро.
На месте ЧП работали 36 человек и восемь пожарных машин. Сейчас причины пожара и материальный ущерб устанавливают специалисты.
«Сегодня сотрудники
Спасатели рассказали, что распространению огня послужил сильный ветер.