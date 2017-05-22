WP: при восхождении на Эверест со стороны Непала погибли трое альпинистов
Сейчас ведутся поиски пропавшего без вести альпиниста из Индии, пишет газета.
Сейчас ведутся поиски пропавшего без вести альпиниста из Индии, пишет газета.
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. По меньшей мере три альпиниста погибли, еще один пропал без вести за последние двое суток при подъеме на вершину Эвереста со стороны Непала. Об этом сообщила в воскресенье газета Washington Post со ссылкой на данные представителей туристической отрасли и СМИ республики.
По информации издания, 21 мая стало известно о гибели словацкого альпиниста, а также гражданина США. Газета Himalayan Times, в свою очередь, пишет об еще одной жертве — австралийце, который скончался в результате горной болезни, сопровождающейся кислородным голоданием.
Эверест (Джомолунгма, 8848 м — высочайшая вершина Земли, расположена в Гималаях. С 1953 года, когда на нее было совершено первое восхождение, погибли более 200 альпинистов. Ежегодно Эверест пытаются покорить около 500 человек. Подъем занимает около двух месяцев — с акклиматизацией и установкой лагерей. Всего на сегодняшний день на гору поднялись более 4 тыс. человек.