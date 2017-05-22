WP: при восхождении на Эверест со стороны Непала погибли трое альпинистов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. По меньшей мере три альпиниста погибли, еще один пропал без вести за последние двое суток при подъеме на вершину Эвереста со стороны Непала. Об этом сообщила в воскресенье газета Washington Post со ссылкой на данные представителей туристической отрасли и СМИ республики.

По информации издания, 21 мая стало известно о гибели словацкого альпиниста, а также гражданина США. Газета Himalayan Times, в свою очередь, пишет об еще одной жертве — австралийце, который скончался в результате горной болезни, сопровождающейся кислородным голоданием.