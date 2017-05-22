По факту избиения подростка в Приангарье завели уголовное дело

По факту избиения подростка в Иркутской области возбуждено уголовное дело. Как пояснили «АиФ-Иркутск» в пресс-службе регионального СКР, дело возбудили по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».

Преступление произошло в Тайшете в апреле. По версии следствия, из-за ссоры подросток избил по голове 16-летнего школьника. В результате происшествия пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Под подозрением в покушении на убийство оказался 14-летний ученик одной из школ Тайшета. Известно, что мальчик воспитывается опекуном, на учете в ПДН не состоит.

На время следствия подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.