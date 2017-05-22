По факту избиения подростка в Приангарье завели уголовное дело
Пострадавший в тяжелом состоянии находится в медучреждении.
Пострадавший в тяжелом состоянии находится в медучреждении.
По факту избиения подростка в Иркутской области возбуждено уголовное дело. Как пояснили «АиФ-Иркутск» в
Преступление произошло в Тайшете в апреле. По версии следствия,
Под подозрением в покушении на убийство оказался 14-летний ученик одной из школ Тайшета. Известно, что мальчик воспитывается опекуном, на учете в ПДН не состоит.
На время следствия подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.