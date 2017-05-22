Как это было: за неделю в Хабаровске и Комсомольске в ДТП пострадали девять детей

Хабаровск, 22 мая, AmurMedia.
За последние восемь дней в Хабаровске и
Часто мы задаемся вопросом: почему наши дети попадают в
ТРАВМА В КРЕСЛЕ
12 мая в 14.45 минут водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla на регулируемом перекрестке ул. Волочаевская — пер. Трубный, при повороте налево не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем Daewoo BS-106.
В результате ДТП травму головы получил годовалый ребёнок, который в момент ДТП находился в специальном удерживающем устройстве.
ДТП ПРИ ЗЕЛЕНОМ СИГНАЛЕ
14 мая в 18.30 водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla Spasio на регулируемом перекрестке ул. П. Л. Морозова — пер. Краснореченский при повороте направо, на зеленый сигнал светофора, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на зеленый сигнал светофора.
В результате ДТП ученик третьего класса получил переломы голени.
В этот же день, спустя сорок минут, водитель, управляя автомобилем Mazda Familia на перекрестке ул. Краснореченской — ул. Кубяка въехал на перекресток, на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Nissan
В результате ДТП пострадал четырехлетняя пассажирка автомобиля Nissan
14 мая в
ЧЕТЫРЁХЛЕТНИЕ ПОСТРАДАВШИЕ
В этот же день. 14 мая, около 21 часа на перекрёстке улиц Кирова и Краснофлотской в Городе Юности столкнулись Toyota Allion и Nissan Presage. В «Ниссане» ехала семейная пара с четырехлетним ребёнком, который находился спереди в детском удерживающем устройстве. В результате ДТП малыш получил травмы, к счастью несерьёзные.
16 мая в 18.35 в краевой столице водитель, управляя автомобилем Мiтsuвisнi Соlt по дворовой территории, в районе дома № 15 по ул. Льва Толстого наехал на четырехлетнего пешехода, катившегося на самокате, не убедившись в отсутствии приближающегося автомобиля. Ребенок находился под присмотром старшего семилетнего брата, светоотражающие элементы у него отсутствовали. В результате ДТП мальчик получил травмы и был госпитализирован в детскую краевую больницу.
НАЕЗД ПРОДОЛЖАЕТСЯ
17 мая в
Ребёнок госпитализирован с открытым переломом ноги и сотрясением.
18 мая в 16.50 водитель автомобиля Toyota Lit Ais в районе дома № 2 кор. 5 по ул. Слободской наехал на велосипедиста, который пересекал проезжую часть по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП учащаяся третьего класса средней школы № 19 получила закрытый перелом стопы.
Спустя почти полтора часа в этот же день произошло ещё одно ДТП с участием ребенка. Водитель автомобиля в районе дома № 2 по ул. Пионерской при перестроении с правого ряда в левый не уступил дорогу и совершил столкновение с а/м Toyota Corsa. В результате аварии пострадала четырехлетняя девочка, несмотря на то, что в момент столкновения она находилась в детском кресле сзади за водителем.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
В связи с ростом количества аварий с участием детей, Госавтоинспекция, как правило, проводит комплекс профилактических мероприятий. С наступлением летних каникул сотрудники ГИБДД посещают детские пришкольные и оздоровительные лагеря, проводят беседы и различные мероприятия с участием несовершеннолетних и их родителей.
Но главная роль в воспитании юного пешехода должна лечь на плечи родителей. Родителям необходимо серьезнее относиться к дорожной грамотности своих детей и обеспечить комплексное и регулярное обучение правилам дорожного движения и осторожности на дороге. Ребенок должен осознать, почему нельзя выбегать на дорогу, он должен научиться обращать внимание на автомобили, определять направление их движения. Очень важно, чтобы он умел предвидеть скрытую опасность и воспринимал транспортное средство как реальную угрозу.
С наступлением длительных летних каникул автомобилистам необходимо снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам и местам массового скопления детей. Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения, что, только соблюдая ПДД, мы можем сохранить жизнь и здоровье себе и нашим детям.