Как это было: за неделю в Хабаровске и Комсомольске в ДТП пострадали девять детей

Хабаровск, 22 мая, AmurMedia.

За последние восемь дней в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре произошло более десяти дорожных аварий, в которых пострадали несовершеннолетние ребята. К сожалению, дети страдают из-за нарушения правил дорожного движения водителями, а также из-за своей невнимательности. В дополнение к факторам риска — безответственность родителей. Рост числа «детских» ДТП стражи правопорядка также связывают и с тем, что с наступлением теплой устойчивой погоды, подростки стали чаще проводить время на улице, сообщает ИА AmurMedia.

Часто мы задаемся вопросом: почему наши дети попадают в дорожно-транспортные происшествия? Казалось бы, ответ простой: если ребенок по собственной неосторожности получил травму в ДТП, то это — вина ребенка. Но понятия «вина ребенка» не существует. Дорожные происшествия с участием детей лишь означают, что мы, взрослые, где-то не досмотрели, чему-то не научили, в чем-то не предостерегли или же личным примером показали, что можно нарушить закон дороги. И нередко за случаями детского травматизма на дорогах стоит безучастность взрослых к совершаемым детьми правонарушения.

ТРАВМА В КРЕСЛЕ

12 мая в 14.45 минут водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla на регулируемом перекрестке ул. Волочаевская — пер. Трубный, при повороте налево не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем Daewoo BS-106.

В результате ДТП травму головы получил годовалый ребёнок, который в момент ДТП находился в специальном удерживающем устройстве.

ДТП ПРИ ЗЕЛЕНОМ СИГНАЛЕ

14 мая в 18.30 водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla Spasio на регулируемом перекрестке ул. П. Л. Морозова — пер. Краснореченский при повороте направо, на зеленый сигнал светофора, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП ученик третьего класса получил переломы голени.

В этот же день, спустя сорок минут, водитель, управляя автомобилем Mazda Familia на перекрестке ул. Краснореченской — ул. Кубяка въехал на перекресток, на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Nissan X-Trail водитель который двигался на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадал четырехлетняя пассажирка автомобиля Nissan X-Trail.

14 мая в Комсомольске-на-Амуре на Аллее Труда водитель Toyota Corolla Fielder сбил несовершеннолетнюю девочку. Как сообщают очевидцы, девочка с ещё тремя подростками перебегала по пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора. Автомобиль поворачивал на разрешающий сигнал светофора. После столкновения пострадавшую с сотрясением, ссадинами и переломом ноги доставили в отделение травматологии городской больницы.

ЧЕТЫРЁХЛЕТНИЕ ПОСТРАДАВШИЕ

В этот же день. 14 мая, около 21 часа на перекрёстке улиц Кирова и Краснофлотской в Городе Юности столкнулись Toyota Allion и Nissan Presage. В «Ниссане» ехала семейная пара с четырехлетним ребёнком, который находился спереди в детском удерживающем устройстве. В результате ДТП малыш получил травмы, к счастью несерьёзные.

16 мая в 18.35 в краевой столице водитель, управляя автомобилем Мiтsuвisнi Соlt по дворовой территории, в районе дома № 15 по ул. Льва Толстого наехал на четырехлетнего пешехода, катившегося на самокате, не убедившись в отсутствии приближающегося автомобиля. Ребенок находился под присмотром старшего семилетнего брата, светоотражающие элементы у него отсутствовали. В результате ДТП мальчик получил травмы и был госпитализирован в детскую краевую больницу.

НАЕЗД ПРОДОЛЖАЕТСЯ

17 мая в Комсомольске-н-Амуре около 16 часов на проспекте Победы, в районе перекрёстка с Орехова, в результате наезда серьёзно пострадала семилетняя девочка. По предварительной информации, девочка перебегала дорогу в неположенном месте. Её сбил автомобиль Mitsubishi Dion.

Ребёнок госпитализирован с открытым переломом ноги и сотрясением.

18 мая в 16.50 водитель автомобиля Toyota Lit Ais в районе дома № 2 кор. 5 по ул. Слободской наехал на велосипедиста, который пересекал проезжую часть по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП учащаяся третьего класса средней школы № 19 получила закрытый перелом стопы.

Спустя почти полтора часа в этот же день произошло ещё одно ДТП с участием ребенка. Водитель автомобиля в районе дома № 2 по ул. Пионерской при перестроении с правого ряда в левый не уступил дорогу и совершил столкновение с а/м Toyota Corsa. В результате аварии пострадала четырехлетняя девочка, несмотря на то, что в момент столкновения она находилась в детском кресле сзади за водителем.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

В связи с ростом количества аварий с участием детей, Госавтоинспекция, как правило, проводит комплекс профилактических мероприятий. С наступлением летних каникул сотрудники ГИБДД посещают детские пришкольные и оздоровительные лагеря, проводят беседы и различные мероприятия с участием несовершеннолетних и их родителей.

Но главная роль в воспитании юного пешехода должна лечь на плечи родителей. Родителям необходимо серьезнее относиться к дорожной грамотности своих детей и обеспечить комплексное и регулярное обучение правилам дорожного движения и осторожности на дороге. Ребенок должен осознать, почему нельзя выбегать на дорогу, он должен научиться обращать внимание на автомобили, определять направление их движения. Очень важно, чтобы он умел предвидеть скрытую опасность и воспринимал транспортное средство как реальную угрозу.

С наступлением длительных летних каникул автомобилистам необходимо снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам и местам массового скопления детей. Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения, что, только соблюдая ПДД, мы можем сохранить жизнь и здоровье себе и нашим детям.