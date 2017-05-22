В Красноярске девушка написала прощальную записку и пропала

Как сообщают волонтеры из группы «Поиск пропавших детей — Красноярск», в Красноярске пропала 25-летняя девушка Лапоногова Мария.

Как рассказали родные, 21 мая с часу до двух ночи она вышла из квартиры по адресу: ул. Сады дом 6 (район БСМП), сказав, что вернется через три минуты и не вернулась, оставив дома телефон и все украшения. В комнате родственники обнаружили записку с прощальными словами.