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05:10 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске девушка написала прощальную записку и пропала

Она вышла из дома ночью, оставив телефон и украшения.

Как сообщают волонтеры из группы «Поиск пропавших детей — Красноярск», в Красноярске пропала 25-летняя девушка Лапоногова Мария.

Как рассказали родные, 21 мая с часу до двух ночи она вышла из квартиры по адресу: ул. Сады дом 6 (район БСМП), сказав, что вернется через три минуты и не вернулась, оставив дома телефон и все украшения. В комнате родственники обнаружили записку с прощальными словами.

Приметы Марии: рост 160−165, темные волосы ниже плеч, глаза темно-карие, на правой стороне над губой родинка. Девушка была одета в мятно-зеленую куртку с капюшоном (как на фото), черные спортивные штаны и черные кеды. Всех, кому что-либо известно о ней, просят позвонить по телефону: 8−950−996−606−6-волонтеры, или 246−87−64, 249−01−48 — полиция.

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