Дерзкое ограбление по наводке с зоны совершено в Приморье

Укравшими технику злоумышленниками оказались двое 19-летних жителей села Галенки. В полиции парни рассказали, что узнали о месте хранения бензотриммеров от знакомого, который в настоящее время сидит в тюрьме. Похищенное имущество изъято и возвращено потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража), сообщает УМВД Приморья.

Михаил Грач.