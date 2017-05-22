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05:18 (мск), источник: ДЕЙТА

Дерзкое ограбление по наводке с зоны совершено в Приморье

В селе Новогеоргиевка женщина обнаружила пропажу четырех бензотриммеров для скоса травы, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Укравшими технику злоумышленниками оказались двое 19-летних жителей села Галенки. В полиции парни рассказали, что узнали о месте хранения бензотриммеров от знакомого, который в настоящее время сидит в тюрьме. Похищенное имущество изъято и возвращено потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража), сообщает УМВД Приморья.

Михаил Грач.

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