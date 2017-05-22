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05:44 (мск), источник: Вести Приморье

В Находке перед судом предстанет лжепотерпевший, оговоривший из мести своих знакомых

Фигурант обратился в полицию Находка с заявлением о совершении в отношении него преступления знакомыми. Со слов заявителя, они насильно поместили его в багажник, нанеся при этом удары молотком по кистям рук. При этом мужчина настоял на проведении осмотра «места происшествия». Сообщенные лжепотерпевшим сведения не подтвердились. В дальнейшем он признался, что оговорил знакомых из мести, испытывая к ним неприязнь.

Прокурором города Находки утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединённый с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления).

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, 16 февраля 2017 года фигурант обратился в ОМВД России по г. Находка с заявлением о совершении в отношении него преступления знакомыми.

Так, со слов заявителя, они насильно поместили его в багажник, нанеся при этом удары молотком по кистям рук. При этом мужчина настоял на проведении осмотра якобы места происшествия, в ходе которого сообщил сотрудникам правоохранительных органов выдуманные им обстоятельства преступления.

При проверке фактов, изложенных в заявлении, сообщенные лжепотерпевшим сведения не подтвердились. В дальнейшем он признался, что оговорил знакомых из мести, испытывая к ним неприязнь.

Уголовное дело в настоящее время направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

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