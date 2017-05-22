Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Звезда сериала «Кухня» призналась во второй беременности
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
"Идут переполненные составы": Прилепин о потерях ВСУ в Донбассе
В РФ не исключили "великого украинского файервола"
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
"Пешком или на татарских таксистах": украинцы едут в Крым - СМИ
Захарова показала изящное тело в роскошном платье
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
20Крепостные стены XXI века
14События недели в фотографиях
12«Евровидение-2017»
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
05:53 (мск), источник: АиФ Иркутск

Почти 1500 человек пострадали от укусов клещей в Приангарье

Из-за тепла количество пострадавших увеличивается.

Источник: РИА "Новости"

За прошедшую неделю в Иркутской области за помощью к медикам по поводу укусов клещей обратилось 1472 человека, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. С начала сезона клещевой активности в регионе зарегистрировано 4161 обращение по поводу присасывания клещей.

Сейчас в Приангарье продолжается проведение профилактических мероприятий, в том числе акарицидных обработок и контроль качества их эффективности. Всего обработано 911 га. Обработке подвергаются места массового пребывания населения, кладбища, территории образовательных учреждений и детских оздоровительных учреждений.

За 4 месяца текущего года против клещевого энцефалита в области привито 51639 человек. Это в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
По центру Красноярска гуляет чудак в костюме зеркала
Швеция в 10-й раз стала чемпионом мира по хоккею
В Кремле отреагировали на сообщения о визите Путина во Францию
Форвард сборной России стал лучшим бомбардиром ЧМ по хоккею
Совбез России оценил ущерб от вируса WannaCry
КНДР назвала успешным испытание баллистической ракеты
СМИ: 40 боевиков погибли в результате двойного взрыва в Идлибе
«Реал» стал чемпионом Испании впервые с 2012 года
Спорт
Таран из бронзы: российские хоккеисты обыграли финнов Сборная России по хоккею одержала нервную победу над командой Финляндии — 5:3 — в матче за третье место на чемпионате мира 2017 года в Кельне и Париже
Авто
Российских водителей начали арестовывать за тонировку Суды по всей стране стали активно отправлять водителей под арест за неправильную тонировку
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Эксперты рассказали, где петербуржцам снять дачу на лето
В Петербурге стали выдавать ипотеку на более длительный срок
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Актер из «Уральских пельменей» стал папой в пятый раз Жена Ксения подарила Дмитрию Соколову дочку.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь