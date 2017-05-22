Почти 1500 человек пострадали от укусов клещей в Приангарье

За прошедшую неделю в Иркутской области за помощью к медикам по поводу укусов клещей обратилось 1472 человека, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. С начала сезона клещевой активности в регионе зарегистрировано 4161 обращение по поводу присасывания клещей.

Сейчас в Приангарье продолжается проведение профилактических мероприятий, в том числе акарицидных обработок и контроль качества их эффективности. Всего обработано 911 га. Обработке подвергаются места массового пребывания населения, кладбища, территории образовательных учреждений и детских оздоровительных учреждений.

За 4 месяца текущего года против клещевого энцефалита в области привито 51639 человек. Это в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года.