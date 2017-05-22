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05:54 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанин обманул приятеля, присвоив его микроавтобус

В полицию обратился 53-летний хабаровчанин.

Он рассказал, что год назад отдал знакомому микроавтобус во временное пользование. Однако на днях заявитель увидел за рулем своего транспортного средства неизвестного мужчину. Потерпевший попытался позвонить приятелю, но его телефон был заблокирован. Ущерб заявитель оценил в 200 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Злоумышленник объяснил, что через несколько месяцев после получения микроавтобуса переоформил его на свое имя. Позже фигурант продал транспортное средство кредитной компании по предоставлению быстрых займов под залог имущества. Деньги мужчина потратил на личные нужды.

Сейчас 36-летний подозреваемый находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело. Известно, что два года назад фигурант был судим за насильственные действия сексуального характера, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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