Хабаровчанин обманул приятеля, присвоив его микроавтобус

Он рассказал, что год назад отдал знакомому микроавтобус во временное пользование. Однако на днях заявитель увидел за рулем своего транспортного средства неизвестного мужчину. Потерпевший попытался позвонить приятелю, но его телефон был заблокирован. Ущерб заявитель оценил в 200 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Злоумышленник объяснил, что через несколько месяцев после получения микроавтобуса переоформил его на свое имя. Позже фигурант продал транспортное средство кредитной компании по предоставлению быстрых займов под залог имущества. Деньги мужчина потратил на личные нужды.