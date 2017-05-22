В лесах Иркутской области за выходные потушили 24 пожара

На землях лесного фонда в Иркутской области в выходные ликвидировано 24 пожара. Как сообщает пресс-служба правительства региона, 20 мая 2017 года потушены 12 возгораний на 72,3 га, покрытых лесом, 3,7 га редколесья и 39 нелесных га. По три пожара было зарегистрировано в Братском и Заларинском районах, по одному — в Иркутском, Куйтунском, Тулунском, Шелеховском, Аларском и Эхирит-Булагатском районах. Площадь очагов, ликвидированных 21 мая, составила 59 га, покрытых лесом, два га редколесья и 11,5 нелесных га. По три пожара потушено в Иркутском и Качугском районах, по два — в Тулунском и Шелеховском, по одному — в Заларинском и Усольском районах.

Инспекторы лесной охраны с начала года составили около 630 протоколов за нарушения правил пожарной безопасности в лесах, наложили 462 штрафа по статье 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В субботу и воскресенье инспекторы государственного пожарного надзора составили 45 протоколов за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств. Всего с 15 марта за это правонарушение оштрафовано пять юридических и 10 должностных лиц, а также 389 граждан, возбуждено 264 административных расследования.