В лесах Иркутской области за выходные потушили 24 пожара
В Иркутской области в выходные ликвидировано 24 лесных пожара.
В Иркутской области в выходные ликвидировано 24 лесных пожара.
На землях лесного фонда в Иркутской области в выходные ликвидировано 24 пожара. Как сообщает
Инспекторы лесной охраны с начала года составили около 630 протоколов за нарушения правил пожарной безопасности в лесах, наложили 462 штрафа по статье 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В субботу и воскресенье инспекторы государственного пожарного надзора составили 45 протоколов за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств. Всего с 15 марта за это правонарушение оштрафовано пять юридических и 10 должностных лиц, а также 389 граждан, возбуждено 264 административных расследования.
По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 мая IV класс пожароопасности прогнозируется на территории