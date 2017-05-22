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05:58 (мск), источник: AmurMedia.ru

Пропавшего рыбака ищут на реке Горин в Хабаровском крае

Мужчина пропал во время сплава по реке.

Хабаровск, 22 мая, AmurMedia.

Поиски рыбака ведутся на реке Горин в Солнечном районе Хабаровского края. Мужчина пропал с перевернувшейся лодки во время сплава по реке, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На р. Горин в Солнечном районе организованы поиски пропавшего рыбака. 21 мая в Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю от отделения полиции Солнечного района поступило обращение об оказании помощи в поисках. По предварительным данным, два рыбака во время сплава по реке Горин на резиновой лодке зацепились за дерево и перевернулись. Один из мужчин смог самостоятельно выбраться из воды на берег, а судьба другого остаётся пока неизвестной.

Для проведения поисковых работ к месту происшествия была направлена группа спасателей Хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России из г. Комсомольска-на-Амуре в количестве пяти человек на автомобиле с лодкой. 22 мая с наступлением светлого времени суток они приступили к осмотру местности.

Государственная инспекция по маломерным судам ГУ МЧС России по Хабаровскому краю обращается ко всем владельцам маломерных судов с убедительной просьбой соблюдать требования безопасности на водных объектах.

— Водитель маломерного судна должен, в обязательном порядке, пройти обучение и получить удостоверение на право его управления. Судно должно пройти регистрацию и освидетельствование в подразделениях ГИМС, иметь в комплекте средства спасения (спасательные жилеты, сигнальные фонари, огнетушитель и т. д.). Спасательные жилеты должны быть надеты на всех людей, находящихся на маломерном судне. Не перегружайте маломерное судно. Внимательно слушайте предупреждения МЧС об ухудшении погодных условий и не выходите на акваторию при неблагоприятных прогнозах. Только при соблюдении всех требований безопасности можно избежать трагических последствий, — сообщили в пресс-службе ведомства.

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