Пропавшего рыбака ищут на реке Горин в Хабаровском крае
Мужчина пропал во время сплава по реке.
Мужчина пропал во время сплава по реке.
Хабаровск, 22 мая, AmurMedia.
Поиски рыбака ведутся на реке Горин в Солнечном районе Хабаровского края. Мужчина пропал с перевернувшейся лодки во время сплава по реке, сообщили ИА AmurMedia в
На р. Горин в Солнечном районе организованы поиски пропавшего рыбака. 21 мая в Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю от отделения полиции Солнечного района поступило обращение об оказании помощи в поисках. По предварительным данным, два рыбака во время сплава по реке Горин на резиновой лодке зацепились за дерево и перевернулись. Один из мужчин смог самостоятельно выбраться из воды на берег, а судьба другого остаётся пока неизвестной.
Для проведения поисковых работ к месту происшествия была направлена группа спасателей Хабаровского филиала Дальневосточного регионального
Государственная инспекция по маломерным судам ГУ МЧС России по Хабаровскому краю обращается ко всем владельцам маломерных судов с убедительной просьбой соблюдать требования безопасности на водных объектах.
— Водитель маломерного судна должен, в обязательном порядке, пройти обучение и получить удостоверение на право его управления. Судно должно пройти регистрацию и освидетельствование в подразделениях ГИМС, иметь в комплекте средства спасения (спасательные жилеты, сигнальные фонари, огнетушитель