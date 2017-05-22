Пропавшего рыбака ищут на реке Горин в Хабаровском крае

Хабаровск, 22 мая, AmurMedia.

Поиски рыбака ведутся на реке Горин в Солнечном районе Хабаровского края. Мужчина пропал с перевернувшейся лодки во время сплава по реке, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На р. Горин в Солнечном районе организованы поиски пропавшего рыбака. 21 мая в Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю от отделения полиции Солнечного района поступило обращение об оказании помощи в поисках. По предварительным данным, два рыбака во время сплава по реке Горин на резиновой лодке зацепились за дерево и перевернулись. Один из мужчин смог самостоятельно выбраться из воды на берег, а судьба другого остаётся пока неизвестной.

Для проведения поисковых работ к месту происшествия была направлена группа спасателей Хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России из г. Комсомольска-на-Амуре в количестве пяти человек на автомобиле с лодкой. 22 мая с наступлением светлого времени суток они приступили к осмотру местности.

Государственная инспекция по маломерным судам ГУ МЧС России по Хабаровскому краю обращается ко всем владельцам маломерных судов с убедительной просьбой соблюдать требования безопасности на водных объектах.