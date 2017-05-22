На площадях «Сибирской губернии» при обрушении конструкции погиб рабочий
Тело мужчины извлекли
Тело мужчины извлекли
На территории птицефабрики «Сибирская губерния» обрушилось межэтажное перекрытие. Под завалом оказался мужчина, который погиб под тяжелой конструкцией. Инцидент произошел в воскресенье, 21 мая. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».
Несчастный случай произошел в здании заброшенного цеха. Какие именно работы на площадях птицефабрики проводил мужчина, в сообщении не уточняется.
«Тело погибшего извлечено
Напомним, 19 мая в Новоселово на автомобиль рухнула крыша транспортного бокса. Под рухнувшей конструкцией оказался мужчина. Местные жители попытались вытащить его, однако самостоятельно разобрать завалы у них не получилось. В результате прибывшие на место спасатели деблокировали тело погибшего. Реанимировать мужчину не удалось.