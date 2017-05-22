На площадях «Сибирской губернии» при обрушении конструкции погиб рабочий

На территории птицефабрики «Сибирская губерния» обрушилось межэтажное перекрытие. Под завалом оказался мужчина, который погиб под тяжелой конструкцией. Инцидент произошел в воскресенье, 21 мая. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».

Несчастный случай произошел в здании заброшенного цеха. Какие именно работы на площадях птицефабрики проводил мужчина, в сообщении не уточняется.

«Тело погибшего извлечено из-под завала и передано сотрудникам СК. Погиб 1 человек», — говорится в сообщении.

Напомним, 19 мая в Новоселово на автомобиль рухнула крыша транспортного бокса. Под рухнувшей конструкцией оказался мужчина. Местные жители попытались вытащить его, однако самостоятельно разобрать завалы у них не получилось. В результате прибывшие на место спасатели деблокировали тело погибшего. Реанимировать мужчину не удалось.