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06:05 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На площадях «Сибирской губернии» при обрушении конструкции погиб рабочий

Тело мужчины извлекли из-под завала.

На территории птицефабрики «Сибирская губерния» обрушилось межэтажное перекрытие. Под завалом оказался мужчина, который погиб под тяжелой конструкцией. Инцидент произошел в воскресенье, 21 мая. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».

Несчастный случай произошел в здании заброшенного цеха. Какие именно работы на площадях птицефабрики проводил мужчина, в сообщении не уточняется.

«Тело погибшего извлечено из-под завала и передано сотрудникам СК. Погиб 1 человек», — говорится в сообщении.

Напомним, 19 мая в Новоселово на автомобиль рухнула крыша транспортного бокса. Под рухнувшей конструкцией оказался мужчина. Местные жители попытались вытащить его, однако самостоятельно разобрать завалы у них не получилось. В результате прибывшие на место спасатели деблокировали тело погибшего. Реанимировать мужчину не удалось.

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