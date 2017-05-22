В Новосибирске неделю ищут девушку с татуировкой на животе

В Новосибирске неделю ищут 29-летнюю девушку, информация опубликована в сообществе волонтёров «Доброспас».

Девушка вышла из дома на улице Оловозаводская, 3 утром 14 мая, с тех пор о ней нет никакой информации.

Рост пропавшей 160 см, у нее худощавое телосложение, серые глаза, длинные волосы — темно-каштановые, а у корней отросшие светлые. На животе у татуировка в виде узора.

На девушке были джинсы, розовая кофта и черная безрукавка, с собой был телефон Prestigio.