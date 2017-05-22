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07:54 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске неделю ищут девушку с татуировкой на животе

Любовь Карасева вышла из дома утром и пропала, рассказали волонтёры «ДоброСпаса».

В Новосибирске неделю ищут 29-летнюю девушку, информация опубликована в сообществе волонтёров «Доброспас».

Девушка вышла из дома на улице Оловозаводская, 3 утром 14 мая, с тех пор о ней нет никакой информации.

Рост пропавшей 160 см, у нее худощавое телосложение, серые глаза, длинные волосы — темно-каштановые, а у корней отросшие светлые. На животе у татуировка в виде узора.

На девушке были джинсы, розовая кофта и черная безрукавка, с собой был телефон Prestigio.

Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просят звонить в полицию по телефону 02, или телефонам волонтеров — 89538871777, 89529458711, 89133724737.

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