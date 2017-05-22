В Новосибирске на Ипподромской перевернулся КамАЗ
Инцидент произошел недалеко от ТЦ «Аура».
Инцидент произошел недалеко от ТЦ «Аура».
В Новосибирске на Ипподромской магистрали, неподалеку от торгового центра «Аура» перевернулся. КамАз. Об этом сообщает новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». Перевернувшийся самосвал был нагружен грунтом.
33-летний мужчина за рулем грузовика ехал по Ипподромской в направлении улицы Октябрьской. Возле дома № 5, расположенного по улице Военной водитель не справился с управлением и наехал на разделяющий дорогу бордюр.
Попавшему в аварию водителю оказали скорую медицинскую помощь. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.