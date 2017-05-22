В Омске вандалы разломали потолок в подземном переходе

Очередной случай вандализма зафиксирован в эти выходные в Омске. Как сообщают очевидцы в соцсетях, вандалы разрушили потолок в подземном переходе на улице Ленина. Фото с места ЧП сделал омский блогер Игорь Федоров.

Плиты опасно нависли над головами прохожих и могут в любой момент рухнуть вниз. Интересно, что, судя по комментариям под фото, в минувший четверг этот же потолок ремонтировали трое рабочих. Возможно, причина падения потолка вовсе не в вандалах, а в некачественном ремонте.