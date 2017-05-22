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07:48 (мск), источник: Om1.ru

В Омске вандалы разломали потолок в подземном переходе

Плиты опасно свисают над головами прохожих.

Очередной случай вандализма зафиксирован в эти выходные в Омске. Как сообщают очевидцы в соцсетях, вандалы разрушили потолок в подземном переходе на улице Ленина. Фото с места ЧП сделал омский блогер Игорь Федоров.

Плиты опасно нависли над головами прохожих и могут в любой момент рухнуть вниз. Интересно, что, судя по комментариям под фото, в минувший четверг этот же потолок ремонтировали трое рабочих. Возможно, причина падения потолка вовсе не в вандалах, а в некачественном ремонте.

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