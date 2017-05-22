В Новосибирске водитель иномарки сбил светофор
Таким образом водитель избежал наезда на пешехода.
Таким образом водитель избежал наезда на пешехода.
В Новосибирске водитель шкоды сбил светофор на Красном проспекте, чтобы избежать наезда на пешехода. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
ДТП произошло в Центральном районе мегаполиса, на перекрёстке с улицей Крылова. Пешеход перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора. Водитель седана попытался избежать наезда на человека, выкрутил руль и снёс светофор.
Светофор разбился, а автомобиль помялся и задымился. Чтобы машина не загорелась, пришлось воспользоваться огнетушителем. Перебегавший дорогу в неположенном месте остался невредим и скрылся с места происшествия.