В Новосибирске водитель иномарки сбил светофор

В Новосибирске водитель шкоды сбил светофор на Красном проспекте, чтобы избежать наезда на пешехода. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

ДТП произошло в Центральном районе мегаполиса, на перекрёстке с улицей Крылова. Пешеход перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора. Водитель седана попытался избежать наезда на человека, выкрутил руль и снёс светофор.