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07:45 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске водитель иномарки сбил светофор

Таким образом водитель избежал наезда на пешехода.

В Новосибирске водитель шкоды сбил светофор на Красном проспекте, чтобы избежать наезда на пешехода. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

ДТП произошло в Центральном районе мегаполиса, на перекрёстке с улицей Крылова. Пешеход перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора. Водитель седана попытался избежать наезда на человека, выкрутил руль и снёс светофор.

Светофор разбился, а автомобиль помялся и задымился. Чтобы машина не загорелась, пришлось воспользоваться огнетушителем. Перебегавший дорогу в неположенном месте остался невредим и скрылся с места происшествия.

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