В Омске опять угнали дорогой внедорожник, на этот раз у сотрудника компании «Транснефть — Западная Сибирь»

Очередной угон автомобиля-внедорожника в Омске. Жертвой стал начальник одного из цехов АО «Транснефть — Западная Сибирь», фамилия которого не сообщается. Выйдя утром на улицу, он не обнаружил на парковке возле дома на улице Моторная своего автомобиля «Тойота Лэнд Крузер».

Как выяснилось, неизвестные угнали авто, отключив сигнализацию. Ущерб оценивается в 1 миллион 300 тысяч рублей. Отметим, что это не первый подобный случай в городе, причем автоугонщики целенаправленно охотятся за автомобилями именно этой марки.

В настоящий момент сотрудники полиции пытаются выйти на след угонщиков.