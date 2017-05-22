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07:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Жуткая авария в Башкирии: легковушку буквально намотало на дерево

Информация по пострадавшим уточняется.

Серьезная авария произошла накануне днем в Октябрьском. Как сообщают местные жители, легковушка столкнулась с грузовой «Газелью», после чего на большой скорости боком врезалась в дерево. У иномарки от удара отлетело колесо, которое чуть не задело пешеходов, проходивших неподалеку.

По сведениям очевидцев, комментирующих в группе «БашДТП», водитель автомобиля был госпитализирован. О его состоянии на момент публикации статьи ничего не известно.

На месте работали сотрудники полиции и спасательных служб.

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