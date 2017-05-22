Жуткая авария в Башкирии: легковушку буквально намотало на дерево

Серьезная авария произошла накануне днем в Октябрьском. Как сообщают местные жители, легковушка столкнулась с грузовой «Газелью», после чего на большой скорости боком врезалась в дерево. У иномарки от удара отлетело колесо, которое чуть не задело пешеходов, проходивших неподалеку.

По сведениям очевидцев, комментирующих в группе «БашДТП», водитель автомобиля был госпитализирован. О его состоянии на момент публикации статьи ничего не известно.