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07:32 (мск), источник: ДЕЙТА

Убивший друга за пустяк мужчина пойдет под суд в Хабаровском крае

Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Хабаровского края, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 8 апреля 2017 года в гости к обвиняемому, который проживал в квартире дома, расположенного в поселке Октябрьский Ванинского района, пришла сестра вместе с сожителем. Компания стала распивать спиртные напитки. В ходе застолья между мужчинами вспыхнула ссора из-за малозначительного повода, в ходе которой хозяин жилья нанес гостю удар ножом в шею. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

В ходе следствия обвиняемый дал признательные показания, раскаялся. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

Уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу, сообщает ИА «Дейта».

Михаил Грач.

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