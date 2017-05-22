Убивший друга за пустяк мужчина пойдет под суд в Хабаровском крае

По версии следствия, 8 апреля 2017 года в гости к обвиняемому, который проживал в квартире дома, расположенного в поселке Октябрьский Ванинского района, пришла сестра вместе с сожителем. Компания стала распивать спиртные напитки. В ходе застолья между мужчинами вспыхнула ссора из-за малозначительного повода, в ходе которой хозяин жилья нанес гостю удар ножом в шею. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

В ходе следствия обвиняемый дал признательные показания, раскаялся. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

Уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу, сообщает ИА «Дейта».

Михаил Грач.