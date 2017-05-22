В Хабаровске приземлился авиалайнер, запросивший посадку после вылета

ХАБАРОВСК, 22 мая. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Самолет Airbus A330−300 с 286 пассажирами на борту приземлился в Хабаровске, причины возврата рейса в аэропорт вылета выясняются. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы аэропорта Марина Кравченко.

Посадка была совершена в 14:15 (07:15 мск) и прошла в штатном режиме. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что авиарейс Хабаровск — Москва вылетел в 10:35 (03:35 мск), однако через некоторое время экипаж принял решение о возвращении в аэропорт вылета. На борту воздушного судна находились 286 человек.