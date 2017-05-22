В кафе на правобережье Красноярска стреляли в посетителя
В кафе в Ленинском районе Красноярска конфликт между посетителями закончился стрельбой из травматического оружия. Пострадавшего госпитализировали.
В кафе в Ленинском районе Красноярска конфликт между посетителями закончился стрельбой из травматического оружия. Пострадавшего госпитализировали.
Как сообщили в
Стрелявшего задержали, а его пистолет отправили на баллистическую экспертизу. Установлено, что у мужчины есть разрешение на оружие, однако в отношении него составлен протокол за нарушение правил его ношения.
По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства конфликта.