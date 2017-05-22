В центре Уфы школьник попал под колеса иномарки
УФА, 22 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В центре Уфы, на улице Тукаева, днем 21 мая в дорожной аварии пострадал 10-летний школьник.
УФА, 22 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В центре Уфы, на улице Тукаева, днем 21 мая в дорожной аварии пострадал 10-летний школьник.
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Отдел ГИБДД Уфы напоминает всем взрослым, что на территории столицы проводится профилактическое мероприятие «Внимание, дети!».
«Уважаемые родители, найдите время, чтобы поговорить со своим ребенком о безопасном поведении на улице. Соблюдайте правила дорожного движения, при перевозке несовершеннолетних используйте детские удерживающие устройства и ремни безопасности, — обратились в ведомстве к взрослым. — В преддверии каникул расскажите юным участникам дорожного движения об опасностях на дороге. Покупая велосипед или роликовые коньки, напомните детям, где они должны играть и кататься, чтобы не произошло беды».