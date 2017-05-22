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09:22 (мск), источник: ИА Башинформ

В центре Уфы школьник попал под колеса иномарки

УФА, 22 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В центре Уфы, на улице Тукаева, днем 21 мая в дорожной аварии пострадал 10-летний школьник.

По информации пресс-службы городской Госавтоинспекции, 21-летний водитель на автомобиле «Хонда CR-V» ехал по улице Тукаева со стороны ул. К. Маркса в сторону ул. Советской, где сбил мальчика. Пешеход переходил дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП пострадавшего с травмами головы увезли в больницу. Ему оказана необходимая медпомощь.

Отдел ГИБДД Уфы напоминает всем взрослым, что на территории столицы проводится профилактическое мероприятие «Внимание, дети!».

«Уважаемые родители, найдите время, чтобы поговорить со своим ребенком о безопасном поведении на улице. Соблюдайте правила дорожного движения, при перевозке несовершеннолетних используйте детские удерживающие устройства и ремни безопасности, — обратились в ведомстве к взрослым. — В преддверии каникул расскажите юным участникам дорожного движения об опасностях на дороге. Покупая велосипед или роликовые коньки, напомните детям, где они должны играть и кататься, чтобы не произошло беды».

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