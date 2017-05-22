Ликвидировано открытое горение на складе в подмосковном Лыткарине

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в подмосковном Лыткарине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

«Открытое горение в 02:00 мск понедельника на складе в Лыткарине ликвидировано. В настоящее время проводится проливка и разбор конструкций с помощью тяжелой инженерной техники. Площадь пожара составила 2,4 тыс. кв. метров, произошло обрушение перекрытий и железобетонных плит на площади 1,2 тыс. кв. метров», — сообщили в главке.