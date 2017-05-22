На Среднем Урале уснувший водитель врезался в три машины. Один человек погиб

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Происшествие произошло вчера днем. По предварительным данным, водитель «Хенде Солярис», проживающий в Екатеринбурге, ехал домой со стороны Югорска. В машине помимо водителя находился пассажир. Водитель иномарки заснул за рулем и выехал на встречную полосу, задев боковым зеркалом встречный «Хенде Солярис». После этого иномарка по касательной задела «ВАЗ-21120», из-за чего отечественный автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. «Хенде Солярис» продолжил движение и в лоб столкнулся с «Шевроле Круз».

В результате ДТП машины получили механические повреждения. Водитель «Хенде Солярис» и пассажир «Шевроле Круз» получили травмы, их госпитализировали. Пассажир «Хенде Солярис», который находился в автомобиле с уснувшим водителем, скончался на месте до приезда «скорой помощи».

Полицейские устанавливают подробные и точные обстоятельства происшествия. По результатам проверки примут процессуальное решение.