На Среднем Урале уснувший водитель врезался в три машины. Один человек погиб
На 116 километре автодороги Ивдель — ХМАО произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Пострадали два человека, один погиб.
На 116 километре автодороги Ивдель — ХМАО произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Пострадали два человека, один погиб.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Происшествие произошло вчера днем. По предварительным данным, водитель «Хенде Солярис», проживающий в Екатеринбурге, ехал домой со стороны Югорска. В машине помимо водителя находился пассажир. Водитель иномарки заснул за рулем и выехал на встречную полосу, задев боковым зеркалом встречный «Хенде Солярис». После этого иномарка по касательной задела «ВАЗ-21120»,
В результате ДТП машины получили механические повреждения. Водитель «Хенде Солярис» и пассажир «Шевроле Круз» получили травмы, их госпитализировали. Пассажир «Хенде Солярис», который находился в автомобиле с уснувшим водителем, скончался на месте до приезда «скорой помощи».
Полицейские устанавливают подробные и точные обстоятельства происшествия. По результатам проверки примут процессуальное решение.