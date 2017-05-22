Жителя Ныроба осудили за рассказ об избиении полицейским
Суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя п. Ныроб. Мужчина рассказал одному из стражей порядка, что его избил другой сотрудник полиции.
Суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя п. Ныроб. Мужчина рассказал одному из стражей порядка, что его избил другой сотрудник полиции.
В июле 2017 года прикамец оговорил заместителя начальника ОМВД России по Пермскому краю в Чердынском районе. Он сообщил другому полицейскому, что тот его избил. Чтобы подкрепить свою ложь, он сказал врачам о наличии у него телесных повреждений.
В дальнейшем выяснилось, что донос был ложным. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
Суд приговорил виновного к одному году шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего вида режима.