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09:18 (мск), источник: Новости Перми

Жителя Ныроба осудили за рассказ об избиении полицейским

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя п. Ныроб. Мужчина рассказал одному из стражей порядка, что его избил другой сотрудник полиции.

В июле 2017 года прикамец оговорил заместителя начальника ОМВД России по Пермскому краю в Чердынском районе. Он сообщил другому полицейскому, что тот его избил. Чтобы подкрепить свою ложь, он сказал врачам о наличии у него телесных повреждений.

В дальнейшем выяснилось, что донос был ложным. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Суд приговорил виновного к одному году шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего вида режима.

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