Одессит пытался провезти в Крым патроны с резиновыми пулями

Инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Армянск», куда из Одессы на въезд в Россию прибыл легковой автомобиль марки Mercedes-Benz под управлением 44-летнего гражданина Украины.

«Пятьдесят патронов с резиновой пулей калибром 9 мм к пистолету типа “Макаров” одессит намеревался провезти в багажном отделении авто», — говорится в сообщении. Боеприпасы предположительно предназначались к травматическому пистолету.

Патроны с резиновыми пулями, которые одессит пытался провезти через границу с Крымом.

Украинец в свое оправдание пояснил, что вышеупомянутый «груз» он «приобрел в магазине на территории Украины и по случайности забыл выложить перед поездкой в Крым».

После беседы выявленные боеприпасы переданы в установленном порядке служащим Крымской таможни для проведения экспертизы и дальнейших процессуальных действий.