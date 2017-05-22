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09:22 (мск), источник: РИА Крым

Одессит пытался провезти в Крым патроны с резиновыми пулями

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости (Крым). Гражданин Украины пытался тайком провезти в Крым боеприпасы, сообщает пресс-служба крымского Погрануправления ФСБ РФ.

Инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Армянск», куда из Одессы на въезд в Россию прибыл легковой автомобиль марки Mercedes-Benz под управлением 44-летнего гражданина Украины.

«Пятьдесят патронов с резиновой пулей калибром 9 мм к пистолету типа “Макаров” одессит намеревался провезти в багажном отделении авто», — говорится в сообщении. Боеприпасы предположительно предназначались к травматическому пистолету.

Патроны с резиновыми пулями, которые одессит пытался провезти через границу с Крымом.

Украинец в свое оправдание пояснил, что вышеупомянутый «груз» он «приобрел в магазине на территории Украины и по случайности забыл выложить перед поездкой в Крым».

После беседы выявленные боеприпасы переданы в установленном порядке служащим Крымской таможни для проведения экспертизы и дальнейших процессуальных действий.

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