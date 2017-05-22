Одессит пытался провезти в Крым патроны с резиновыми пулями
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости (Крым). Гражданин Украины пытался тайком провезти в Крым боеприпасы, сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости (Крым). Гражданин Украины пытался тайком провезти в Крым боеприпасы, сообщает
Инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Армянск», куда из Одессы на въезд в Россию прибыл легковой автомобиль марки
«Пятьдесят патронов с резиновой пулей калибром 9 мм к пистолету типа “Макаров” одессит намеревался провезти в багажном отделении авто», — говорится в сообщении. Боеприпасы предположительно предназначались к травматическому пистолету.
Патроны с резиновыми пулями, которые одессит пытался провезти через границу с Крымом.
Украинец в свое оправдание пояснил, что вышеупомянутый «груз» он «приобрел в магазине на территории Украины и по случайности забыл выложить перед поездкой в Крым».
После беседы выявленные боеприпасы переданы в установленном порядке служащим Крымской таможни для проведения экспертизы и дальнейших процессуальных действий.