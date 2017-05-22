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10:17 (мск), источник: Ведомости

Суд отправил Меламеда и Понурова под домашний арест на полгода

Черемушкинский суд Москвы отправил бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и бывшего финансового директора госкорпорации Святослава Понурова под домашний арест, передает корреспондент «Интерфакса».

Источник: РИА "Новости"

Черемушкинский суд Москвы отправил бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и бывшего финансового директора госкорпорации Святослава Понурова под домашний арест, передает корреспондент «Интерфакса».

«Избрать в отношении обвиняемых Меламеда и Понурова меру пресечения в виде домашнего ареста на шесть месяцев», — огласила решение судья Мария Барабанова. Меламеду разрешены трехчасовые ежедневные прогулки на территории, прилегающей к месту его проживания.

Таким образом, суд удовлетворил просьбу адвокатов и отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров, которые просили отправить фигурантов под арест на шесть месяцев на время рассмотрения дела в суде. На заседании прокуроры представили суду рапорт оперативного сотрудника ФСБ, согласно которому, оставаясь на свободе, Меламед и Понуров могут скрыться от суда.

По мнению суда, «прокуратурой не предоставлено достаточных доказательств того, что домашний арест не сможет обеспечить беспрепятственного рассмотрения дела».

В июле 2015 г. СК возбудил уголовное дело о растрате 220 млн руб. в госкорпорации «Роснано» в отношении бывших руководителей компании: Меламеда, его заместителя Андрея Малышева и финансового директора Понурова.

Меламед решением Басманного суда был помещен под домашний арест, Понуров — арестован, а Малышев, который длительное время находится на лечении за границей, заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Комментарии
1
Ярослав Цимбалюк
А что не на курорт
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