Суд отправил Меламеда и Понурова под домашний арест на полгода

Черемушкинский суд Москвы отправил бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и бывшего финансового директора госкорпорации Святослава Понурова под домашний арест, передает корреспондент «Интерфакса».

«Избрать в отношении обвиняемых Меламеда и Понурова меру пресечения в виде домашнего ареста на шесть месяцев», — огласила решение судья Мария Барабанова. Меламеду разрешены трехчасовые ежедневные прогулки на территории, прилегающей к месту его проживания.

Таким образом, суд удовлетворил просьбу адвокатов и отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров, которые просили отправить фигурантов под арест на шесть месяцев на время рассмотрения дела в суде. На заседании прокуроры представили суду рапорт оперативного сотрудника ФСБ, согласно которому, оставаясь на свободе, Меламед и Понуров могут скрыться от суда.

По мнению суда, «прокуратурой не предоставлено достаточных доказательств того, что домашний арест не сможет обеспечить беспрепятственного рассмотрения дела».