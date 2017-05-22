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10:53 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Две жительницы Красноярского края погибли в огне из-за сигареты

Находившийся в доме ребенок спас из огня свою сестру и брата-инвалида.

В селе Новобирилюссы Большеулйского района края в огне погибли 62-летняя женщина и ее 41-летняя дочь. Пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем во время курения. ЧП произошло 20 мая около 21 часа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Кроме погибших женщин в доме находились трое внуков хозяйки. Среди них 7-летняя девочка и инвалид I группы. Увидев возгорание, один из мальчиков вытащил из горящего помещения свою младшую сестру и больного брата. Вернуться в дом за бабушкой и мамой он уже не смог. Огонь слишком быстро охватил здание. Мать и бабушка ребенка погибли.

«В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза тел погибших, пожарно-техническая экспертиза, опрашиваются свидетели и очевидцы, выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.

По данным ГУ МЧС по краю, пожар в доме тушили 12 спасателей и 4 единицы техники.

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Две жительницы Красноярского края погибли в огне из-за сигареты
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