Две жительницы Красноярского края погибли в огне из-за сигареты
Находившийся в доме ребенок спас из огня свою сестру и
Находившийся в доме ребенок спас из огня свою сестру и
В селе Новобирилюссы Большеулйского района края в огне погибли 62-летняя женщина и ее 41-летняя дочь. Пожар начался
Кроме погибших женщин в доме находились трое внуков хозяйки. Среди них 7-летняя девочка и инвалид I группы. Увидев возгорание, один из мальчиков вытащил из горящего помещения свою младшую сестру и больного брата. Вернуться в дом за бабушкой и мамой он уже не смог. Огонь слишком быстро охватил здание. Мать и бабушка ребенка погибли.
«В настоящее время назначена
По данным ГУ МЧС по краю, пожар в доме тушили 12 спасателей и 4 единицы техники.