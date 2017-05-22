В Красноярском крае площадь пожаров сократилась за выходные в 30 раз
КРАСНОЯРСК, 22 мая — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась за минувшие выходные в 30 раз — с 301 до 10 гектаров, сообщает региональный минлесхоз.
КРАСНОЯРСК, 22 мая — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась за минувшие выходные в 30 раз — с 301 до 10 гектаров, сообщает региональный минлесхоз.
Вечером в пятницу в крае было зарегистрировано девять пожаров в Богучанском, Тасеевском, Дзержинском, Абанском, Рыбинском и Сухобузимском районах на площади 301 гектар.
К понедельнику почти все возгорания удалось потушить.
«В крае зарегистрирован один лесной пожар — в Дзержинском районе на площади 10 гектаров. Возгорание действует в авиационной труднодоступной зоне. Угрозы населенным пунктам нет», — говорится в сообщении.
В тушении участвует 12 человек и четыре единицы техники.