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10:47 (мск), источник: РИА Новости

В Красноярском крае площадь пожаров сократилась за выходные в 30 раз

КРАСНОЯРСК, 22 мая — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась за минувшие выходные в 30 раз — с 301 до 10 гектаров, сообщает региональный минлесхоз.

Источник: РИА Новости

Вечером в пятницу в крае было зарегистрировано девять пожаров в Богучанском, Тасеевском, Дзержинском, Абанском, Рыбинском и Сухобузимском районах на площади 301 гектар.

К понедельнику почти все возгорания удалось потушить.

«В крае зарегистрирован один лесной пожар — в Дзержинском районе на площади 10 гектаров. Возгорание действует в авиационной труднодоступной зоне. Угрозы населенным пунктам нет», — говорится в сообщении.

В тушении участвует 12 человек и четыре единицы техники.

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