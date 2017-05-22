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11:19 (мск), источник: Интерфакс

Более 20 человек пострадали при взрыве в больнице Бангкока

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU — По меньшей мере 24 человека получили травмы в результате взрыва в больнице Бангкока, сообщает в понедельник сингапурский телеканал Channel NewsAsia.

Источник: AP 2017

Взрыв в столице Таиланда прогремел в канун третьей годовщины военного переворота в этой стране, который произошел в 2014 году.

Отмечается, что в медицинском учреждении, на которое было свершено нападение, большая часть пациентов — военнослужащие в отставке.

По предварительным данным, взорвалась бомба, на месте происшествия обнаружены фрагменты проводов.

Местные правоохранительные органы проверяют записи с камер наблюдения.

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