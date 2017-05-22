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10:50 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Новосибирске спасатели сняли четырехлетнего мальчика с окна третьего этажа

НОВОСИБИРСК, 22 мая, ФедералПресс. В Новосибирске спасатели МАСС спасли четырехлетнего мальчика, которые чуть не выпал с третьего этажа. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Как рассказали в пресс-службе МАСС, около часу дня позвонил очевидец, который рассказал, что на улице Широкой в окне, оперевшись на москитную сетку, стоит маленький мальчик.

Спустя пять минут спасатели уже были на месте. Выяснилось, что дома не было взрослых, поэтому спасателям пришлось попадать в квартиру при помощи приставной лестницы. В итоге мальчик был благополучно спасен, на место вызваны сотрудники полиции, которые будут разбираться с родителями ребенка.

Полицейские напоминают, что москитная сетка защищает от насекомых и не рассчитана на вес ребенка, поэтому надеяться на нее нельзя. Также в домах с маленькими детьми нужно ставить замки на оконные рамы и не придвигать к окнам предметы мебели, по которым дети могут забраться на подоконник.

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