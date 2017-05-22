В Новосибирске спасатели сняли четырехлетнего мальчика с окна третьего этажа
НОВОСИБИРСК, 22 мая, ФедералПресс. В Новосибирске спасатели МАСС спасли четырехлетнего мальчика, которые чуть не выпал с третьего этажа. Об этом рассказали в
НОВОСИБИРСК, 22 мая, ФедералПресс. В Новосибирске спасатели МАСС спасли четырехлетнего мальчика, которые чуть не выпал с третьего этажа. Об этом рассказали в
Как рассказали в
Спустя пять минут спасатели уже были на месте. Выяснилось, что дома не было взрослых, поэтому спасателям пришлось попадать в квартиру при помощи приставной лестницы. В итоге мальчик был благополучно спасен, на место вызваны сотрудники полиции, которые будут разбираться с родителями ребенка.
Полицейские напоминают, что москитная сетка защищает от насекомых и не рассчитана на вес ребенка, поэтому надеяться на нее нельзя. Также в домах с маленькими детьми нужно ставить замки на оконные рамы и не придвигать к окнам предметы мебели, по которым дети могут забраться на подоконник.