В Новосибирске спасатели сняли четырехлетнего мальчика с окна третьего этажа

Как рассказали в пресс-службе МАСС, около часу дня позвонил очевидец, который рассказал, что на улице Широкой в окне, оперевшись на москитную сетку, стоит маленький мальчик.

Спустя пять минут спасатели уже были на месте. Выяснилось, что дома не было взрослых, поэтому спасателям пришлось попадать в квартиру при помощи приставной лестницы. В итоге мальчик был благополучно спасен, на место вызваны сотрудники полиции, которые будут разбираться с родителями ребенка.