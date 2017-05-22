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10:52 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Миасского психиатра осудят за выдачу фиктивной справки для покупки оружия

МИАСС, 22 мая, ФедералПресс. Заведующую психоневрологического диспансера из Миасса обвиняют в служебном подлоге. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе облпрокуратуры, после освидетельствования гражданина, врач-психиатр внесла заведомо ложную информацию в медкарту и выдала справку о том, что мужчина не был на учете у нарколога.

Медицинские документы были необходимы пациенту для получения лицензии на покупку оружия. После приобретения мужчина попытался покончить жизнь самоубийством с его помощью.

Обвиняемая признала себя виновной и рассказала, что совершила подлог по просьбе знакомой. Врач без осмотра внесла в официальные документы ложные сведения и, тем самым, помогла ему совершить попытку самоубийства.

Как напоминает «ФедералПресс», факт преступления вскрылся еще в апреле. Сейчас уголовное дело направлено в городской суд Миасса.

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