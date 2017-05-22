Миасского психиатра осудят за выдачу фиктивной справки для покупки оружия
МИАСС, 22 мая, ФедералПресс. Заведующую психоневрологического диспансера из Миасса обвиняют в служебном подлоге. Возбуждено уголовное дело.
МИАСС, 22 мая, ФедералПресс. Заведующую психоневрологического диспансера из Миасса обвиняют в служебном подлоге. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщили «ФедералПресс» в
Медицинские документы были необходимы пациенту для получения лицензии на покупку оружия. После приобретения мужчина попытался покончить жизнь самоубийством с его помощью.
Обвиняемая признала себя виновной и рассказала, что совершила подлог по просьбе знакомой. Врач без осмотра внесла в официальные документы ложные сведения и, тем самым, помогла ему совершить попытку самоубийства.
Как напоминает «ФедералПресс», факт преступления вскрылся еще в апреле. Сейчас уголовное дело направлено в городской суд Миасса.