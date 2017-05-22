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12:21 (мск), источник: УралПолит.ру

В Екатеринбурге «черные геологи» пытались продать изумруд весом 1,2 килограмма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге с обвинительным заключением в суд передано уголовное дело в отношении двух местных жителей, пытавшихся реализовать изумруд весом 1 226 граммов.

Николай Бирюков и Ельмар Шахверанов обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов, природных камней, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

«Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Бирюков и Шахверанов попытались реализовать изумруд (кристалл разновидности минерала берилла) массой 1 226 граммов стоимостью свыше 2 млн 752 тысяч рублей.

27 сентября 2016 года Бирюков привез драгоценный камень в кафе восточной кухни, расположенном на проспекте Ленина, и передал его Шахверанову, который направился в вип-зал кафе, где его ждал потенциальный покупатель.

«При этом потенциальный покупатель действовал в рамках законодательства об оперативно-розыскной деятельности. Шахверанов, в нарушение правил совершения сделок с природными драгоценными камнями, пытался реализовать ему указанный изумруд. После чего подельники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов», — отмечают в пресс-службе ведомства.

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В Екатеринбурге «черные геологи» пытались продать изумруд весом 1,2 килограмма
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