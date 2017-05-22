В Екатеринбурге «черные геологи» пытались продать изумруд весом 1,2 килограмма

Николай Бирюков и Ельмар Шахверанов обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов, природных камней, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

«Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Бирюков и Шахверанов попытались реализовать изумруд (кристалл разновидности минерала берилла) массой 1 226 граммов стоимостью свыше 2 млн 752 тысяч рублей.

27 сентября 2016 года Бирюков привез драгоценный камень в кафе восточной кухни, расположенном на проспекте Ленина, и передал его Шахверанову, который направился в вип-зал кафе, где его ждал потенциальный покупатель.